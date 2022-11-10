Мир 10 ноября 2022, 00:21 Запад начал посылать неутешительные сигналы Зеленскому Обозреватель издания Zaxid Петренко: страны Запада устали от Украины Pxhere

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Страны Запада все сильнее устают от Украины и посылают ей неутешительные сигналы. Они требуют от страны считаться с реальным положением, а не делать громкие заявления. Об этом написал обозреватель львовского издания Zaxid Любко Петренко.

В материале автор обратил внимание на недавние публикации американских СМИ, из которых следует, что США требуют от Украины показать готовность к переговорам с Россией.

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По словам Петренко, неудивительно, что такие публикации вызвали панику в украинском политикуме и обществе.

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Эти послания обозреватель назвал «не слишком приятными» для Киева и отметил, что, несмотря на раннюю поддержку Украины в отказе от переговоров с российской стороной, на Западе все сильнее ощущается усталость от кризиса.

«Когда лидер страны, которая погружена в конфликт, но и в то же время почти полностью зависит от западной помощи, заявляет, что ни на какие переговоры не пойдет, то это не слишком импонирует западному обывателю», — сказано в статье.

Позиция президента Украины Владимира Зеленского все больше возмущает жителей стран-участниц НАТО, поскольку продолжение кризиса бьет по людям в Европе. Они фактически платят за упрямство Зеленского. В статье указано, что жители западных стран поступаются собственным уровнем жизни.

Слова отметил лидера нацелены на внутреннюю аудиторию, считает обозреватель, но они стали провокацией, которая поставила союзников в нелепое положение.

Вашингтон уже намекнул Зеленскому, что пора пойти на переговоры с Россией. Эксперты сходятся во мнении, что бывшему актеру понравилось играть роль президента и ощущать поддержку из-за океана. Но спонсировать его режим в ущерб собственным интересам Запад больше не готов.