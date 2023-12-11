Мир 11 декабря 2023, 12:28 Запад начал поиск нового «тряпичного» президента Украины Депутат Шеремет: Запад ищет Украине нового удобного президента Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Западные страны ищут Украине нового президента, который будет для них удобен. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Парламентарий назвал Украину колонией для Запада, площадкой для его социальных и политических экспериментов.

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«Демократический Запад в очередной раз не считает нужным интересоваться мнением украинского народа и уже подыскивает нового удобного им тряпичного президента и предателя национальных интересов», — констатировал Шеремет.

Так он прокомментировал заявление СВР о том, что высокопоставленные официальные лица Запада подыскивают замену украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Рассматриваются, в частности, кандидатуры главкома ВСУ Валерия Залужного, военачальника Кирилла Буданова и мэра Киева Виталия Кличко. Кроме того, по информации Службы внешней разведки России, НАТО рассмотрит прекращение огня между Россией и Украиной, когда ВСУ целиком утратят наступательный потенциал.