Мир 04 февраля 2024, 23:59 Запад начал обсуждать использование активов России в качестве залога Bloomberg: G7 и ЕС могут использовать активы России как залог помощи Украине piqsels

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Страны G7 и Евросоюза начали обсуждать, как начать использовать замороженные активов России в качестве залога для финансирования Украины. Об этом сообщило Bloomberg.

«Сторонники этого решения полагают, что любое урегулирование конфликта в соответствии с международным правом приведет к тому, что Россия будет обязана оплатить Украине ущерб», — отметили в материале

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Согласно обсуждаемому плану, странам Запада нужно продать долговые обязательства Украины, а заблокированные активы России использовать в качестве обеспечения. По словам сторонников такого подхода, после окончания конфликта Россия будет обязана возместить Украине ущерб, а в случае отказа ей предъявят претензии по замороженным активам.

Ранее власти Бельгии обсудили с представителям стран G7 предложение по выпуску долговых обязательств для восстановления Украины при использовании российских активов в качестве залога.