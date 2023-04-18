Мир 18 апреля 2023, 16:24 Запад начал готовиться к жесткому ответу России на контрнаступление ВСУ — СМИ The Guardian: Запад готовится к любому ответу России на возможное контрнаступление ВСУ РИА «Новости»

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Лидеры западных стран готовятся к тому, что Россия может применить «любые инструменты» в ответ на возможное контрнаступление украинских войск. Об этом написало издание The Guardian, сославшись на сообщения официальных лиц Великобритании на саммите глав МИД стран G7 в Японии.

По информации СМИ, британские официальные лица готовы к тому, что Россия ответит на контратаку, причем, возможно, жестко. На Западе не исключают даже, что страна пойдет на крайние меры, вплоть до ядерного удара и кибератаки.

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Главы внешнеполитических ведомств G7 сообщили о своем намерении отказаться от гражданской продукции России в ядерной области, договорились об ужесточении санкций против России и продолжении поддержки Украины. Кроме того, министры иностранных дел призвали Кремль подтвердить недопустимость ядерной войны. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ обвинил их в лживости и отметил, что страны «Большой семерки» фактически намекают на будущий ядерный конфликт России с НАТО.