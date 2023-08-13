Мир 13 августа 2023, 23:41 Запад начал думать о новом контрнаступлении Украины WSJ: на Западе стали говорить о подготовке Украины к наступлению в 2024 году РИА «Новости»

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Западные лидеры стали размышлять о подготовке украинского руководства к вероятному наступлению следующей весной. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.

В материале сказано, что европейские и американские чиновники ожидали от летнего контрнаступления ВСУ эффективных результатов и надеялись на начало переговоров Украины и России к зиме 2023 года. Однако вероятность такого сценария стала ниже.

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«Шансы, что это произойдет, теперь представляются призрачными», — отметили журналисты.

Как сообщил источник газеты, политики и эксперты в стратегии на Западе стали задумываться о новом наступлении Украины весной 2024 года.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский стал лучшим оружием Москвы. Глава Украины слишком некомпетентен, и Россия может использовать это в свою пользу. Кроме того, бойцы ВСУ способны начать протесты против Зеленского из-за провалившегося контрнаступления.