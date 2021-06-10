Украинский политолог Александр Дудчак прокомментировал слова депутата Верховной Рады Ильи Кива о том, что следующим лидером Украины может стать мэр Киева Виталий Кличко. Специалиста процитировало ИА НСН.

«Я уже ничему не удивлюсь в этой стране. Кличко опять якобы выбрали на пост мэра, но для этого пришлось три раза пересчитывать голоса, чтобы натянуть ему „50 плюс“. Это, конечно, бред полнейший, никто в это не верит, все в шоке и удивляются, кто за него голосовал?» — подчеркнул специалист.

По его словам, вероятность выдвижения Кличко в президенты свидетельствует о деградации общества после Майдана.

«Но при этом не вызывает удивления, что его могут сделать президентом», — продолжил Дудчак.

Он заметил, что такой человек как Кличко устраивает Запад, поскольку он проникся идеями евроинтеграции и готов отрабатывать.

«Это будет просто дурдом, но Запад может и его сделать президентом», — добавил эксперт.