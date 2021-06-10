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    10 июня 2021, 19:39

    «Запад может и его сделать президентом». Политолог — о шансах Кличко возглавить Украину

    Артур Блянихов

    Украинский политолог Александр Дудчак прокомментировал слова депутата Верховной Рады Ильи Кива о том, что следующим лидером Украины может стать мэр Киева Виталий Кличко. Специалиста процитировало ИА НСН.

    «Я уже ничему не удивлюсь в этой стране. Кличко опять якобы выбрали на пост мэра, но для этого пришлось три раза пересчитывать голоса, чтобы натянуть ему „50 плюс“. Это, конечно, бред полнейший, никто в это не верит, все в шоке и удивляются, кто за него голосовал?» — подчеркнул специалист.

    По его словам, вероятность выдвижения Кличко в президенты свидетельствует о деградации общества после Майдана.

    «Но при этом не вызывает удивления, что его могут сделать президентом», — продолжил Дудчак.

    Он заметил, что такой человек как Кличко устраивает Запад, поскольку он проникся идеями евроинтеграции и готов отрабатывать.

    «Это будет просто дурдом, но Запад может и его сделать президентом», — добавил эксперт.