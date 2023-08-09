Мир 09 августа 2023, 00:47 Запад легко сможет вернуть Россию в зерновую сделку — Эрдоган Эрдоган: судьба зерновой сделки зависит от выполнения Западом своих обещаний Freepik

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Турция будет продолжать работу по восстановлению зерновой сделки. Однако это зависит прежде всего от того, выполнят ли страны Запада свои обещания. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передал телеканал TRT.

«Мы исходим из того, что закрытие вопроса зерновой сделки, зависит от выполнения странами Запада своих слов», — подчеркнул президент.

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Эрдоган также напомнил, что на прошлой неделе поднимал этот вопрос в беседе в российским главой Владимиром Путиным, и выразил надежду, что общее решение вскоре удастся найти.

Ранее стало известно, что президент России планирует посетить Турцию. Об этом Путин и Эрдоган договорились во время телефонного разговора 2 августа. Даты и детали рабочей поездки пока не разглашаются. Источник в администрации турецкого лидера сообщил, что Эрдоган планирует продолжить российскому президенту возобновление мирных переговоров по Украине.