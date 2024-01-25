Мир 25 января 2024, 08:36 Запад из-за поражений на Украине устроит новые антироссийские провокации Нарышкин: проигрывающий на Украине Запад устроит провокации против РФ Unsplash

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Вероятность новых антироссийских провокаций из-за поражений Запада на Украине очень высока. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал директор СВР Сергей Нарышкин.

«Однако я хотел бы подчеркнуть, что действие таких провокаций и их продолжительность очень кратковременны. В современном мире любая тайная информация, в том числе и ложь, очень быстро становится явной», — подчеркнул он.

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Как отметил директор СВР, украинский кризис обнажил множество примеров, на какие провокации могут идти зарубежные страны. Но Россия не откажется от целей спецоперации, несмотря на давление Запада, заверил он. Нарышкин ранее отмечал, что западные политики устроили информационную войну для оправдания нынешней гибридной агрессии против РФ.

Ранее глава генштаба Великобритании Патрик Сандерс заявил, что численность британской армии следует увеличить для подготовки к полномасштабной войне. Иностранные СМИ писали, что военные обсуждают возможность конфликта «с такой страной, как Россия».