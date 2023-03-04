Мир 04 марта 2023, 18:52 Запад испугался возможностей подводного флота России Newsweek: стратегия Путина по наращиванию ВМФ России напугала страны НАТО РИА «Новости»

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Страны Североатлантического альянса опасаются возможностей российского флота, который растет по указанию президента Владимира Путина. Об этом написала обозреватель издания Newsweek Изабель ван Брюген.

«В течение последних нескольких лет Россия производит серию подводных лодок, способных достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе, и теперь члены НАТО бьют тревогу по поводу деятельности подводного флота», — указали в материале.

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Изабель ван Брюген отметила, что у России один из самых разнообразных подводных флотов в мире. В его состав входят субмарины, которые способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

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Всего за несколько лет мощность российских атомных подлодок сильно увеличилась. Сейчас готовится ввод в боевой состав ВМФ России двух новых АПЛ с ракетно-ядерным вооружением, предупредил она.

Российские подводные лодки играют ключевую роль при сдерживании западных стран от агрессии против России. Автор статьи добавила, что страны НАТО и США боятся мощного возмездия стратегических российских подводных ракетоносцев.

В декабре 2022 года в Военно-морском флоте России начались серийные поставки гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон». ВМФ получил современнейшую подводную лодку, шесть надводных кораблей и три боевых катера.