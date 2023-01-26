Эксклюзив 26 января 2023, 14:12 Запад испугался возможного создания новых военно-политических блоков после учений России, Китая и ЮАР Политолог Михайлов: учения с участием КНР и ЮАР сигнализировали о поддержке России Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Россия с помощью совместных учений с Китаем, Южно-Африканской Республикой (ЮАР) подала сигнал Западу, что она не одна. Западные страны опасаются, что в мире может возникнуть новый военно-политический блок. Такое мнение в разговоре с «360» высказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

«Очевидно, что сейчас мир разделился на страны, которые поддерживают западную гегемонию, и те, которые противодействуют этому. Сейчас мы видим, как Запад резко стал высказываться и критиковать совместные учения России, ЮАР и Китая. Это говорит прежде всего об опасениях Запада, о формировании новых военно-политических блоков в мире, которые будут противостоять гегемонии США и его союзников», — высказался Михайлов.

Реклама

По его словам, прошедшие учения — это лишь намек на то, что Россия не одна, у нее есть друзья. Однако вряд ли данный посыл остановит Запад от поддержки Украины.

Более того, все ожидают возможного прямого военного союза России и Китая, считает эксперт. Данные страны показывали это своими неоднократными совместными учениями. Сейчас к ним присоединилась и ЮАР. Политолог не исключил, что в будущем РФ может устроить совместные учения также с Бразилией, Кубой и другими государствами, которые всегда поддерживали хорошие отношения с российскими властями.

«Сейчас идет четкое реформирование мироустройства. Многие страны находятся в ожидании — на чью сторону перепадет большая, так сказать, удача. Российская Федерация сейчас своими действиями на Украине показала всему тому миру, который недоволен действиями США, НАТО, Европы, что с этим можно бороться и необходимо отстаивать собственные национальные интересы. А если их отстаивать, то лучше с сильным союзником. Россия — это сильный союзник», — подчеркнул собеседник «360».

Это прекрасно понимают Китай и ЮАР. По мнению эксперта, иметь такого партнера, как Россия, для будущего — выгодно.

«Если Запад думает, что Россия будет одна, то, на мой взгляд, он глубоко ошибается. А мы увидим, как России начнут помогать другие страны, которые пока находятся в ожидании», — заключил Михайлов.

Ранее французская газета L’Opinion написала, что западные страны пришли в ярость из-за совместных учений России, Китая и ЮАР. Ведь этот факт показал, что санкции против РФ не сработали.