Мир 27 декабря 2022, 07:27 Запад испугался возможного «нефтяного ответа» России — французские СМИ Les Echos: Запад с тревогой ждет ответа России на введение потолка цен на нефть РИА «Новости»

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На Западе опасаются, что в ответ на введение потолка цен на нефть Россия уменьшит добычу ресурса и цены на него вырастут. Об этом написала французская газета Les Echos. На некоторых рынках опасаются «даже незначительного снижения добычи российской нефти», подчеркнули журналисты издания.

Отмечается, что две недели назад цены на нефть были самыми низкими за год, но в последние дни взлетели на фоне сразу нескольких факторов: страха уменьшения мирового предложения, роста спроса в Китае, смягчающем антиковидные меры, и заявления США о начале закупок нефти для восполнения резервов.

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По мнению обозревателей, Россия «посылает противоречивые сигналы»: допускает сокращение добычи нефти и при этом готова возобновить поставки газа по газопроводу Ямал — Европа.

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Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия несмотря на санкции за 11 месяцев 2022 года увеличила поставки газа в Евросоюз до 19,4 миллиарда кубометров, а по итогам всего года нарастит их до 21 миллиарда кубометров.