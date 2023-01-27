Мир 27 января 2023, 17:30 Запад испугался повтора сценария Первой мировой войны в украинском конфликте Bloomberg: США и ЕС боятся конфликта на Украине по примеру Первой мировой войны РИА «Новости»

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Представителей США и ЕС страшит повтор сценария Первой мировой войны в рамках украинского конфликта. К такому мнению пришли журналисты издания Bloomberg.

По их словам, такой вариант развития событий предполагает длительное отсутствие серьезных подвижек в боестолкновениях. Авторы материала со ссылкой на неназванные источники поделились мнением президента России Владимира Путина об обстановке в зоне спецоперации.

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«Он уверен, что либо Запад, либо Украина устанет от конфликта», — сообщили они.

Также авторы материала оценили последствия от недавнего решения Международного валютного фонда. На днях представители организации начали изучать возможность предоставления Украине многолетнего пакета финансовой помощи. Объем этой суммы — до 16 миллиардов долларов.

По мнению журналистов издания, реализация такого транша зависит от ряда условий, включая одобрение со стороны представителей стран — членов G7 и согласование пакета помощи с финансовыми донорами и кредиторами Украины. Эти участники сделки должны обеспечить долговую устойчивость восточноевропейской страны.