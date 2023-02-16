Мир 16 февраля 2023, 12:22 Запад испугался перехода России в атомное наступление РИА «Новости»: Россия перешла в атомное наступление РИА «Новости»

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Компания «Росатом» увеличивает свою деятельность в мире, расширяясь не только на региональном, но и на мировом уровне. Об этом сообщило РИА «Новости», приведя в пример публикации в зарубежной прессе.

По данным западных аналитиков, российская атомная корпорация в 2022 году увеличила свой экспортный портфель на 20%. Росту способствовало увеличение объемов продаж, оборудования для АЭС и топлива. Горючее принесло две пятых прибыли корпорации.

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Сумму дохода зарубежные эксперты не указали, но намекнули на десятки миллиардов долларов.

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В списке покупателей российских тепловыделяющих сборок с топливом для АЭС страны — члены НАТО: Болгария, Чехия, Венгрия и Словакия. Часть государств обещали сменить поставщика топлива для АЭС, но так и не смогли этого сделать.

Ранее посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что Евросоюз отказался включать положения о рестрикциях против российской компании «Росатом». Хотя это было главным требованием Польши при принятии 10-го пакета санкций.