Запад испугался ядерной войны с Россией

Ядерная война стала главной темой для спекуляции в международной политике в последнее время. Колумнист китайской газеты Global Times не исключил, что обострившаяся ситуация на Украине вполне может привести к противостоянию ядерных держав в Европе. С такой позицией не согласился эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. В беседе с «360» он отметил, что Запад прекрасно понимает, что ответ России не заставит себя ждать, а рисковать всем европейские элиты не готовы.

Далее — его прямая речь.

Система ядерного сдерживания появилась в результате противостояния холодной войны, когда Запад опустил железный занавес [в ответ] на очевидные успехи Советского Союза. Нашей стране пришлось выстраивать свою безопасность путем создания системы ядерного сдерживания. В тот период было понятно, что Запад может попытаться фактически применить ядерное оружие. Тем более что прецедент уже был в отношении Японии, когда США сбросили две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Все понимали, что это было не против японцев, это было против Советского Союза — демонстрация мощи коллективного Запада.

На сегодняшний день ядерное оружие — это единственная мера, которая сдерживает мир от скатывания в глобальную мировую войну. Потому что ядерное оружие обладает тем фактором, которым не обладают остальные средства. Оно позволяет наносить неприемлемый ущерб противнику, уничтожая не только его войска, но и, по сути, его политическую элиту. Естественно, это сдерживает определенные агрессивные намерения того же Запада в отношении нашего государства Владимир Орлов эксперт Центра военно-политической журналистики.

Тем более мы всегда в своей доктрине подчеркивали, что Россия не применит ядерное оружие первой.

Ответ России на удар

Мы не уверены, что противоположная сторона не применит ядерное оружие, поэтому у нас существует система ядерно-ракетного нападения. Мы мониторим практически в режиме реального времени, 24 часа в сутки все потенциальные места базирования ядерного оружия США.

В случае, если у нас возникнет обоснованное подозрение, что США применили против нас ядерное оружие, то в соответствии с нашей военной доктриной произойдет ответно-встречный удар по противнику. Мы через небольшой промежуток времени ответим всей мощью ракетно-ядерного потенциала. Никто в нашем государстве не будет колебаться, думать о том, что это приведет к уничтожению человечества. Мы нанесем этот удар, чтобы противник понимал и осознавал, что в этом случае выжить у него тоже не получится.

Ядерная война невозможна по одной причине: противоположная сторона, если рассматривать коллективный Запад, она прекрасно понимает, что на сегодняшний день Россия в состоянии принести неприемлемый ущерб. Этот фактор сдерживает Запад от более необдуманных шагов Владимир Орлов эксперт Центра военно-политической журналистики.

Да, конечно, мы можем говорить, вот там [президент США Джо] Байден ордена задом наперед вешает, [покидающий пост премьер-министра Великобритании Борис] Джонсон — сумасшедший. Но, слава богу, эти люди — представители элиты, они не самостоятельно принимают решения.

Запад так устроен, что там существуют элитные кланы, семейные кланы, которые кооптированы в эту власть столетиями. Естественно, в основном такие решения принимаются на том уровне. На том уровне нет таких вот смешных людей, которых мы видим по телевизору. Там достаточно вменяемые люди, которые обладают серьезным капиталом, и они будут рисковать всем, ставя это на кон.