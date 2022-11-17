Мир 17 ноября 2022, 16:39 Запад испугался истощения своих оборонных сил из-за поставок Украине — СМИ Foreign Policy: Запад боится истощения своих оборонных сил из-за поставок оружия Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Страны Запада боятся, что их оборонные силы истощатся из-за постоянных поставок вооружения на Украину. Об этом написали журналисты американского издания Foreign Policy Джек Детш и Эми Макиннон, сославшись на собственный источник в НАТО.

По словам собеседника журнала, «все достаточно обеспокоены» и уже идут обсуждения о том, как поддержать страны НАТО, если их запасы оружия упадут ниже необходимого уровня. Обсуждается также, что правительству США стоит нарастить военное производство.

Реклама

Североатлантический альянс «никогда не был готов к такого рода войне», процитировало издание старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Фредерика Кагана.

Реклама

«НАТО на самом деле не планирует вести <…> войны со сверхинтенсивным использованием артиллерийских систем и большого количества танковых и артиллерийских снарядов», — заметил он.

По данным собеседников издания, страны НАТО готовятся к затяжному конфликту. В то же время европейские производители оружия не хотят наращивать его выпуск, а американские опасаются, что конфликт на Украине быстро закончится и заказы прекратятся, сообщил экс-начальник отдела структуры сил и инвестиций Пентагона Марк Кансиан.