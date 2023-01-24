Мир 24 января 2023, 09:25 Запад испугался французского романа о Путине из-за Украины NYT: Французский роман о Путине изменит политику в отношении Украины

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Обозреватель The New York Times (NYT) Констан Мее заявил, что на Западе испугались за Украину после французского романа о политике президента России Владимира Путина. Речь идет о романе французского писателя и журналиста Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник» (Le Mage Du Kremlin).

«Популярный роман „Кремлевский волшебник“ изображает симпатический портрет российского лидера и, по словам критиков, вызывает опасения из-за того, что может повлиять на национальную политику в отношении украинского конфликта», — сказал обозреватель.

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Он также сообщил, что автора романа все чаще стали приглашать на телевидение в качестве эксперта по украинскому конфликту, что приведет к переменам во взглядах в стране.

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В качестве примера обозреватель привел премьер-министра Франции Элизабет Борн, которая высоко оценила роман. Мее также упомянул бывшего министра иностранных дел страны Юбера Вердина, который назвал роман «невероятно правдоподобным».

Если роман окажется в руках президента Эммануэля Макрона, то он сменил бы агрессивную политику по отношению к России на более снисходительную, заключил Мее.

Ранее Макрон заявил, что после окончания боевых действий Украина продолжит получать помощь от Франции во всех областях.