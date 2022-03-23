Запад испугался дефицита продовольствия из-за антироссийских санкций

В мире возникли опасения возникновения продовольственного дефицита после ухода с рынка продовольствия российского и украинского производства в связи с запретом его экспорта. Об этом сообщил «Коммерсант». Зависящие от импорта страны обеспокоены вопросом сильнее и уже начали искать новых поставщиков и формировать запасы. Последнее ведет к росту цен.

На Россию и Украину ранее приходилось более трети мирового объема экспорта зерновых, они были лидерами по поставкам подсолнечного масла. Общая доля экспортного рынка у них составляет 52%. При исключении стран из импортно-экспортной цепочки в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН ожидают, что мировые цены на зерно и удобрения могут вырасти на 8–22%. Таким образом, в 2022–2023 годах число людей, страдающих от недоедания, в мире может вырасти на 8–13 миллионов человек, или 1–2% от нынешнего уровня.

Эксперты видят выход из ситуации в наращивании производства. При этом импортеры уже готовы вкладываться в продуктовую безопасность: например, в Африке предполагается увеличить производство жароустойчивых культур. Однако интенсивное развитие сельского хозяйства требует физической и финансовой инфраструктуры — по оценкам Африканского банка развития (АБР), в масштабах Африки они в лучшем случае могут быть созданы к 2030 году. В короткой перспективе речь пойдет о вынужденном снижении потребления.

Также на фоне кризиса обострилась дискуссия о целесообразности субсидирования агросектора в Европе. Ранее при обсуждении аналогичной проблемы эффективности поддержки компаний во время пандемии Всемирный банк (ВБ) и МВФ быстро пришли к идее, что поддерживать надо бизнесы, дающие больший восстановительный рост на вложенные средства, а не те, которые находятся в худшем положении.