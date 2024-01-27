Мир 27 января 2024, 15:19 Запад испугался, что Россия подорвет роль доллара WP: Россия проводила совещания по подрыву мирового влияния доллара Freepik

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Европейская разведка считает, что Россия намерена разрушить мировую финансовую систему. Страна якобы проводила совещания по подрыву доллара как мировой резервной валюты, сообщила газета The Washington Post.

«Внутренние документы Совета безопасности России, полученные европейской разведывательной службой и проверенные The Washington Post, показывают, что Кремль проводил встречи в 2022 и 2023 годах по вопросу о том, как подорвать роль доллара», — написали журналисты.

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Конечная цель якобы заключалась в демонтаже глобальной финансовой системы, сложившейся после Второй мировой войны. В одном из российских документов будто нашли запись: «Западные страны во главе с Соединенными Штатами пытались навязать свою собственную структуру, основанную на их доминировании».

Еще один документ, утверждают авторы статьи, призывал к расширению сотрудничества между Китаем и Россией в области искусственного интеллекта.

«Пекин и Москва создадут новую финансовую систему и евразийскую цифровую валюту на основе альтернативных платежных систем, таких как блокчейн, чтобы обойти доминирование Запада в глобальных финансовых транзакциях», — заявили авторы материала.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицал, что Россия работает над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе. Но рассказал, что страна создаст новую систему экономических связей.

Как уверяли европейские чиновники в интервью The Washington Post, Запад хочет вернуться к обычному бизнесу, но Россия поняла — это невозможно. Теперь государство пытается построить новый мир.

США утратили экономическое лидерство, и мир продолжает активно отказываться от доллара как мировой резервной валюты. Юрист-международник Дмитрий Романенко заметил, что вопрос конфискации активов России остро стоит перед США. Но американская сторона понимает, что последствия будут опасны. Другие страны поспешат избавиться от гособлигаций США, отказаться от доллара и вывести свои активы.