Мир 11 декабря 2023, 03:01 Запад испугал сигнал Путина после поездки в ОАЭ Advance: сделка Москвы и Эр-Рияда поможет Трампу победить Байдена РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудничество России и Саудовской Аравии в вопросе добычи нефти приведет к сдвигу на нефтяном рынке, поэтому американской элите придется поддержать Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом заявил обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.

Обозреватель указал на роль России и Китая в примирении саудитов с Ираном. По его мнению, сейчас на Ближнем Востоке наступил период «тектонических изменений», связанных с падением влияния США.

Реклама

Роша напомнил, что визит Джо Байдена в Эр-Рияд в 2022 году «с треском провалился»: он не смог убедить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти для снижения цен на рынке. После визита Путина стало ясно, что Россия заняла место США на Ближнем Востоке.

«Нефтяная элита не простит этого Джо Байдену и сделает все, чтобы вернуть Дональда Трампа к власти», — отметил обозреватель.

Путин укрепил свои позиции на международной арене своим визитом в ОАЭ и Саудовскую Аравию. В Великобритании заявили, что прием российского президента на высоком уровне в Абу-Даби и Эр-Рияде разочаровал западных политиков.