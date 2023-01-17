Эксклюзив 17 января 2023, 00:35 Запад использует украинцев в качестве расходного материала «Голос Мордора»: Запад использует украинцев в качестве расходного материала РИА «Новости»

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Американский телеканал CNN заявил, что страны Запада используют конфликт на Украине для испытания своего оружия. Территорию государства превратили в полигон, а его жителей сделали подопытными кроликами. Украинцы стали расходным материалом для НАТО. Такое мнение выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

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Далее — прямая речь.

Лаборатория для испытаний

CNN опубликовал замечательный материал, в котором прямым текстом говорится, что Украина является полигоном, лабораторией для испытания западного оружия и инноваций в военном деле. Мол, это первая возможность проверить оружие НАТО в противостоянии с промышленно развитой страной.

Вот мало американцам лабораторий. Сколько уже стран разбомбили, на скольких свадьбах и похоронах испытали свои высокоточные бомбы и ракеты, но все равно недостаточно. С одной такой лаборатории, из Афганистана, совсем недавно еле-еле унесли ноги. Но ведь Афганистан не промышленно развитая страна? Значит результатов опытов недостаточно. И прекрасно, что есть такая страна, как Украина!

Раз есть лаборатория, значит должны быть подопытные кролики и мыши. Расходный материал, который не жалко. Кормить нужно, но бюджетненько и только пока живы. Но самое главное то, чтобы эти лабораторные зверьки были совершенно безропотными, да и поставлялись в необходимых количествах. Можно и до тех пор, пока окончательно не кончатся. Сказали же — до последнего украинца, так что непонятно? И власти Украины прекрасно выполняют план по лабораторным украинцам. Даже не по себе становится от их прыти. Вот раньше «fajne miasto Lwów» как-то стороной обходили, не особенно оттуда гребли на фронт, ибо белая кость там проживает. Однако, пришло время и этих ребят.

Обложили Львов блокпостами, не выехать теперь из города мужикам призывного возраста. Вернее — выехать можно, но только на работу лабораторными кроликами, испытывать чудесное западное вундер-ваффе.

Оружие со всех стран НАТО

В Киеве военкомы вообще себя не утруждают и просто развешивают на подъездах домов приказы явиться всем военнообязанным в военкоматы. Явиться всем, без исключений. Очень много нужно кроликов и мышей для испытаний, масштабные они. Все по-взрослому.

И испытали уже настоящую гору оружия. И всякие тебе Javelin с HIMARS , и Stinger со Switchblade. А номенклатура бронемашин просто поражает — каких только нет! Со всех стран НАТО. Пушечки разные, самоходные и буксируемые, тоже испытывают. А теперь вот и до танков дело дошло. Пока что только намекают, но ведь точно дадут, ибо танки испытать надо обязательно.

Только вот результаты этих испытаний не совсем уж положительные. Дошло до того, что американцы грешат на то, что подопытные украинцы не умеют хорошо пользоваться их чудо-машинами, да пушками. Но это ничего, испытания продолжаются, ведь украинцев пока хватает. Пока.