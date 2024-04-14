14 апреля 2024, 18:25
Запад использовал кибератаки для разведки против России
Нургалиев: США и Запад организовывают компьютерные атаки на Россию
Западные страны поддерживают атаки хакерских группировок на Россию и сами используют компьютерные технологии для нанесения ей ущерба. Об этом первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил в интервью «Российской газете».
По его словам, криминальное сообщество в России и за ее пределами применяет такие особенности компьютерных технологий, как анонимность и трансграничность, в своих целях. А когда они направлены против России, за их поддержку берутся власти США, Великобритании и ряда западных государств.
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Деятельность хакерских группировок, которая способна нанести ущерб экономике и безопасности России, также поощряют на Западе.
По словам Нургалиева, члены научного совета при Совбезе РФ указали на важность принятия дополнительных мер против использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
Ранее комиссия Совбеза России заявила, что иностранные спецслужбы привлекали международные преступные группировки для хакерских атак на российские информационные ресурсы.
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