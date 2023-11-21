Мир 21 ноября 2023, 11:11 Запад использовал доктрину прав человека в своих интересах — Путин Путин: Запад использовал доктрину прав человека для нарушения суверенитета стран РИА «Новости»

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Страны Запада оборачивали доктрину прав человека в свою пользу и использовали для вмешательства в дела других государств. Президент России Владимир Путин заявил об этом в приветствии к участникам конференции в честь 75-летия принятия Всеобщей декларации прав человека. Телеграмму зачитал глава СПЧ Валерий Фадеев, сообщил ТАСС.

«Подчеркну: существующий глубокий кризис [в области соблюдения прав человека] стал следствием постоянных попыток стран коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и обеспечения своего доминирования», — сказал глава государства.

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Владимир Путин обвинил Совет Европы, СПЧ ООН и другие международные организации в предвзятости и неспособности решить свои задачи на фоне конфликта в Донбассе и Новороссии. Из-за этого Россия, по его словам, отказалась от членства, но продолжила выполнять обязательства в области защиты прав человека.

Российское государство вышло из Совета Европы в марте 2022 года, денонсировало конвенцию о защите нацменьшинств и отказалось уведомлять организацию о введении военного положения. Из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека страна вышла год назад.