Мир 05 января 2023, 05:23 Запад и Восток оказались в зависимости от Эрдогана — СМИ «Коммерсант»: Запад и Восток оказались в зависимости от президента Турции Эрдогана Pxhere

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Западные и восточные страны попали в зависимость от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в материале газеты «Коммерсант».

По итогам 2022 года турецкого лидера можно назвать самым успешным мировым политиком, указано в статье. В течение всего прошедшего года Эрдоган оставался посредником между Россией и Украиной, имея от этого выгоду, объясняется в материале.

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Такая позиция президента Турции на международной арене, как указано в статье, делает предстоящие в стране выборы главы государства судьбоносными для всей мировой политики.

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«Выбор граждан этой страны может повлиять не только на дальнейшее развитие украинского кризиса, но и на поведение НАТО, возможности России по обходу санкций и, безусловно, ситуацию на Ближнем Востоке», — говорится в материале.

В своем новогоднем обращении к жителям Турции Эрдоган заявил о приоритетных направлениях страны в 2023 году. Теперь, по его словам, целью Турции является не просто войти в высшую лигу глобальной политики и экономики, но и обрести политическую и экономическую мощь, которая позволит занять там первые строчки.