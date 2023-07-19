Мир 19 июля 2023, 04:17 Запад и Украину призвали готовиться к «территориальным уступкам» России Аналитик Civitas Кларк: Украину и Запад вынудят пойти на территориальные уступки России РИА «Новости»

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Украина и Запад будут вынуждены пойти на «территориальные уступки» России в случае провала контрнаступления ВСУ. И это выльется для них в сокрушительное поражение, поделился мнением в статье для Daily Telegraph эксперт Лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк.

Если попытки украинской армии перерезать сухопутный коридор, связывающий Крым с Россией, провалятся, как и потуги вернуть к зиме утерянные территории, то уже и на Западе начнутся громкие призывы к территориальным уступкам. К этому времени скажется усталость от конфликта, иссякнут международные запасы техники и боеприпасов, политики в преддверии выборов обеспокоятся бюджетами на внутренние программы.

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Кларк обратил внимание, что украинское контрнаступление, планировавшееся так долго и тщательно, далось стране тяжело. ВСУ столкнулись с проблемами, среди которых и отсутствие обещанной западной техники. Время действует против Украины, выразил уверенность эксперт. А предстоящие зимние морозы снизят активность ВСУ, что позволит России укрепить свою оборону.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли отмечал, что украинцы несут основные потери на минных полях, уточнил RT.

Ранее Милли пообещал «долгое и кровопролитное» наступление ВСУ. Он добавил, что не будет расценивать действия ВСУ как провальные.