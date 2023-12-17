Мир 17 декабря 2023, 23:22 Запад и Украина сделали Путину неожиданный подарок на Новый год Mainichi Shimbun: раскол на Украине стал подарком для Путина РИА «Новости»

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Раскол среди украинских властей и сокращение поддержки со стороны Запада стали неожиданным новогодним подарком для президента России Владимира Путина. Об этом сообщило издание Mainichi Shimbun.

Украина находится в крайне тяжелом положении. Контрнаступление ВСУ не принесло успехов даже спустя полгода, а западные страны снизили объемы помощи. При этом некогда прочные отношения между властями и военными стали разрушаться.

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Журналисты напомнили, что эскалация на Ближнем Востоке погасила международный интерес к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и ситуации в стране в целом. Издание допустило прекращение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов на фоне разногласий в конгрессе. В связи с этим настроения партнеров и обстановка внутри государства подошли к критической точке. Это играет на руку России, заключили авторы статьи.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил ранее о нулевой эффективности принудительно мобилизованных бойцов ВСУ. При этом у большинства людей нет понимания того, что нужно защищать страну.