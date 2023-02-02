Мир 02 февраля 2023, 12:58 Запад и Украина призвали ввести санкции против Киркорова и Собчак Euractiv: ЕС, США и Украина попросили ввести санкции против Собчак и Киркорова РИА «Новости»

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Группа политиков с Украины, из США и ЕС призвала ввести санкции в отношении журналистки Ксении Собчак, певца Филиппа Киркорова и американского актера Стивена Сигала. Авторы предложения сочли, что эти люди поддерживают российскую спецоперацию. Об этом сообщил ресурс Euractiv.

По данным издания, свою инициативу группа направила главе шведского МИД Тобиасу Билльстрему, ведь именно Швеция сейчас является председателем Совета Евросоюза.

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Также в послании указано, что санкции надо ввести против главы «Норникеля» Владимира Потанина, гендиректора Росатома Алексея Лихачева, бизнесмена Владимира Лисина, экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, лидера Российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича и композитора Игоря Крутого. В список попал и бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.

Украинский парламентарий Алексей Гончаренко заявил ресурсу, что главная цель авторов идеи — синхронизировать санкции. Известно, что в международную группу входят депутаты Европарламента, американские конгрессмены и депутаты Украины. Издание напомнило, что ЕС уже просили ввести ограничительные меры против вышеназванных людей в конце прошлого года.