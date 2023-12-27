Мир 27 декабря 2023, 04:45 Запад и Европа не переживут XXI век — генерал НАТО Генерал НАТО Бэрронс заявил, что Запад и Европа могут не пережить XXI век РИА «Новости»

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Российская сторона уверенно идет к победе в конфликте, пока Запад терпит очередное поражение. Об этом заявил генерал НАТО и ВС Великобритании в отставке Ричард Бэрронс в беседе с изданием National.

«Ход конфликта [на Украине] сейчас однозначно <…> развивается в пользу России. [Президент России Владимир] Путин в очень хорошей позиции», — сказал он.

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Журналисты добавили к высказыванию офицера, что у украинских войск нет достаточного количества авиации и артиллерии, а Россия проводит операции с массированной артподготовкой. Однако даже если западные страны смогут помочь ВСУ увеличить производство артиллерийских снарядов, заводы в России все равно выпустят в два раза больше боеприпасов.

По мнению Бэрронса, Западу не удалось помешать развитию российской экономики многочисленными санкциями. Если США и Европа продолжат ошибаться, то столкнутся с неприятными последствиями.

«Мы заслуженно падем жертвами XXI века, если не разберемся со своими проблемами», — сказал отставной генерал.

Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский не сможет решить проблему, вызванную российскими беспилотниками по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, украинские власти тратят деньги впустую и поэтому проигрывают.