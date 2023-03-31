31 марта 2023, 14:36
Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии — Лукашенко
Президент Лукашенко: Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии
Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту страны.
«Они (западные страны — прим. ред.) готовятся вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения нашей страны», — отметил он.
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Ранее Лукашенко активизировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным о возвращении ядерного оружия в Белоруссию. Политик выразил мнение, что вопрос безопасности и сохранения суверенитета страны еще никогда не стоял так остро.
Также белорусский лидер назвал Минские соглашения прикрытием для милитаризации Украины. Киевские власти, по его мнению, долго отказывались обсуждать мирное решение конфликта в Донбассе, а когда согласились — пошли на обман.
Лукашенко также заявил о риске начала третьей мировой войны и призвал сохранить суверенитет Белоруссии.
Александр Лукашенко
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