Запад приготовился к борьбе со страхом людей перед ядерной угрозой | 360°

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Запад приготовился к борьбе со страхом людей перед ядерной угрозой

The Times: Запад начал подготовку к борьбе с паникой населения на случай ядерной войны

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Власти многих западных стран начали готовить список мер, необходимых для борьбы с ажиотажной скупкой продовольствия и паникой населения  из-за вероятной ядерной войны. Об этом написала газета The Times.

Авторы материала ссылаются на одного из высокопоставленных чиновников, который подтвердил разработку специальных брошюр с рекомендациями на случай ядерной атаки.

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«Правительства всегда готовят планы на разные варианты развития событий, так что этот план — один из них», — заявил чиновник.

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Помощник президента России Дмитрий Песков заявлял, что иностранные государства  регулярно практикуются в риторике о вероятности применении ядерного оружия.

Представитель Кремля напомнил, что условия применения Россией этого типа вооружений закреплены в ядерной доктрине государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявлял, что не видит оснований применения Россией ядерного оружия в ходе украинского конфликта, сообщало издание Nation News.

Ядерное оружие

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