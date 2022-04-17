Запад готов пойти на убийство Зеленского

Президент Украины откровенно затягивает переговоры и делает это с подачи западных стран, чья цель добиться ослабления экономики России через продолжение специальной операции. Но противники не знают конкретных сроков ее завершения, поэтому действуют практически вслепую. Об этом «360» заявил председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения», политолог Иван Мезюхо. Далее — прямая речь собеседника «360».

Зеленский с самого начала не был готов идти на какой-то мир. Запад поставил перед Украиной задачу затянуть переговоры, чтобы продолжить специальную военную операцию и таким образом, как думает Запад, ослабить экономику России.

Но дело в том, что западные страны не знают о сроках, которые были отведены для специальной военной операции. Но ни Генеральный штаб, ни Министерство обороны, ни президент России никогда не озвучивали сроки, во время которых должна завершиться спецоперация.

Зеленский просто готовит почву, чтобы заявить о выходе из переговорного процесса. Но дело в том, что выйти первой может именно Россия из-за неадекватного поведения представителей Украины и их отказа выполнять ранее достигнутые договоренности. Таким поведением представители Киева могут подвигнуть нашу страну к более решительным действиям в военной сфере и к более решительным и с точки зрения дипломатии.

На сегодняшний день переговоры продолжаются по видеоконференцсвязи. Москва и Киев этот факт подтверждали. Но речь о более масштабном переговорном процессе сейчас не идет. Кроме того Украина восприняла передислокацию российских войск как слабость. Это большая стратегическая ошибка. Потому что очень скоро ситуация поменяется и тогда украинская более сговорчивей. Но сохранит ли Россия интерес к переговорам — это неизвестно.



По большому счету, весь переговорный процесс с Украиной — это акт доброй воли России. Сегодняшняя ситуация позволяет их не вести, но есть юридические и дипломатические моменты, поэтому контакты с Киевом желательны, но не обязательны.

Я не исключаю того варианта, что Запад пойдет на убийство Зеленского. Судя по всему, его охраняют иностранные наемники. Им могут спустить приказ. Это сделает из него сакральную жертву, такого украинского Данко, который якобы положил свою жизнь на борьбу с Россией. Потому что живой Зеленский в изгнании для Запада менее выгоден, чем мертвый и мифологизированный.