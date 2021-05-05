Запад готов поддержать и простить любые действия Киева, а также переписать в интересах украинских властей историю. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский по итогам неформального заседания Совета безопасности ООН.

Россия провела неформальное заседание СБ ООН «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине"​​​. Участники выступили с помощью видеосвязи. Жительница Горловки Анна Тув рассказала, как потеряла мужа и дочь из-за обстрела украинскими военными, а также отметила, что националисты продолжают нападать на мирных жителей, а Киев не хочет заниматься расследованием таких преступлений.

Представители Эстонии, Ирландии, Франции, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии никак не прокомментировали рассказы очевидцев происходящих на Украине событий. Однако они обвинили РФ в проведении этого мероприятия с целью «снова продвинуть ложный сюжет об Украине».

Они таке выразили сожаление из-за преднамеренной попытки России отвлечь внимание мира от «продолжающейся дестабилизирующей деятельности» страны против Украины и призвали прекратить политизацию человеческих трагедий.

«Понятно, что очков себе западники этим спектаклем не заработали, но другого выхода у них нет — уж раз начали врать и передергивать, покрывать майданную власть, то надо продолжать. И нет никаких иллюзий, что они поддержат любые действия и высказывания украинцев, и историю под них перепишут и все им простят», — написал Полянский в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что заседание вызвало «тяжелое ощущение, близкое к тошноте». Сохранять спокойствие из-за привычной реакции Запада на искренние фактологические рассказы очевидцев было трудно даже дипломатам, которые привыкли к двойным стандартам.