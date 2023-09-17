Мир 17 сентября 2023, 18:42 Запад допустил роковую ошибку по отношению к России Daily Mail: конфликт России и Украины ошибочно выставили борьбой добра со злом РИА «Новости»

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Запад увидел в конфликте Украины и России борьбу добра со злом, однако такая ошибочная терминология не приведет конфликт к разрешению. Об этом в статье для британской газеты Daily Mail написал журналист Питер Хитченс.

По его мнению, США и Европа могут прекратить поддерживать киевский режим финансами и оружием. На это, в частности, указывает появившаяся во влиятельном американском издании Foreign Affairs статья под названием «Откажется ли Запад от Украины?».

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«Если бы этот конфликт не изображали так широко как сверхпростую битву между абсолютным добром и абсолютным злом — а это не так, — мы могли бы достичь нынешней стадии раньше», — пояснил Хитченс.

По словам журналиста, если Запад действительно хочет позаботиться об украинцах, он должен направить свои силы в сторону установления прочного мира, вместо того чтобы разжигать и подпитывать вооруженный конфликт.

Американский политолог Джон Миршаймер ранее предрек победу российской армии на Украине благодаря стратегическим преимуществам.