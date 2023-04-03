Мир 03 апреля 2023, 22:48 Запад допустил причастность Польши и Украины к атаке на «Северные потоки» — СМИ WP: Запад допустил причастность Украины и Польши к диверсии на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Западные официальные лица обсудили возможную причастность Варшавы и Киева к атаке на трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Причем ни НАТО, Ни Европа не стремятся к правдивому расследованию диверсии. Об этом написала газета The Washington Post.

«Основываясь на предварительных выводах Германии, чиновники спокойно обсуждают возможную причастность украинского или польского правительств к нападению. Некоторые считают, что у Польши мог быть мотив, учитывая, что она была одним из самых ярых критиков проекта „Северный поток“ с момента его начала в конце 1990-х годов», — написано в материале.

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Глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что страна не имеет никакого отношения к саботажу.

«Это все может быть российской игрой. Польша не имеет к этому никакого отношения», — сказал он.

Газета добавила, что американские и европейские чиновники пока не знают наверняка, кто стоит за атакой на газопроводы.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не даст «соскочить с крючка» западным расследованиям по «Северным потокам». Он добавил, что европейские страны пытаются всеми силами выкручиваться, лишь бы не копать до правды.