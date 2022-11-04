Запад давно мечтает уничтожить Россию. Важно объединиться и победить | 360°

Эксклюзив 04 ноября 2022, 12:53 Запад давно мечтает уничтожить Россию. Важно объединиться и победить Историк Широкорад: Запад мечтает уничтожить Россию, но нужно объединиться и победить Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

День народного единства — еще один повод задуматься о том, как важно объединиться против внешних угроз. На Западе вынашивают планы расчленения России, отметил в беседе с «360» историк, публицист, военный специалист Александр Широкорад.

«Одним из первым расчленить страну предлагал еще академик Сахаров. <…> Либеральные идеи, которые нам подсовывали, были русофобскими, предусматривали рассоединение России, представление ее как какого-то аморфного государства, у которого можно отнять его земли», — вспомнил историк.

Реклама

Он добавил, что в свете ситуации на Украине многие забыли о других, более ранних претензиях США — в частности, на Севморпуть. Причем Соединенные Штаты не просто просили разрешения осуществлять судоходство, а хотели «захватить наши порты и ледоколы», подчинить их своему контролю.

Реклама

«Не было бы Украины — Америка провела бы какие-то диверсии, может быть, и война была бы сейчас из-за Севморпути», — предположил Широкорад.

Он назвал это лишь одним из примеров того, «насколько Запад стремится уничтожить Россию», добраться до ее богатства. Эксперт призвал россиян объединиться, забыть мелкие обиды — для них сейчас не время. Сейчас нужно одно: победить, заключил он.