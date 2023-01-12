Мир 12 января 2023, 22:39 Небензя уличил Запад в давлении на Международный суд ООН в деле по Украине Постпред России Небензя: Запад давит на Международный суд ООН в деле по Украине РИА «Новости»

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Западные страны пытаются оказать давление на Международный суд ООН в деле по событиям на Украине. Россия уверена, что в международной организации верх возьмет верховенство права, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Прямо сейчас мы наблюдаем очередную нахрапистую атаку Запада на международное право в виде беспрецедентного злоупотребления статьей 63 статута Международного суда для оказания открытого давления на один из главных органов ООН», — отметил российский дипломат.

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По его словам, порядка 50 стран хотят вступить на стороне Украины в дело по Конвенции о предотвращении геноцида 1948 года. Таким образом они хотят показать поддержку Киеву, добавил Небензя. Однако российская сторона считает это псевдоюридическими концепциями, как и различные «саммиты демократий».

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Постпред добавил, что Секретариат ООН продвигает сомнительное «новое видение верховенства права». При этом не сохраняется акцент на сохранении культурных и религиозных особенностей государств. Ранее Небензя заявил, что поставляемое Украине оружие попадает в другие страны.