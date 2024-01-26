Мир 26 января 2024, 07:40 Запад безуспешно попытается устроить революцию в России — Нарышкин Нарышкин: Запад хочет устроить революцию в России, но у него не получится

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Запад поверил в свою способность устраивать в разных странах перевороты в своих интересах и под влиянием «головокружения от успехов» планирует устроить революцию в России, но все попытки будут безуспешными. Об этом РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Западное, прежде всего американское разведывательное сообщество искренне поверило в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов», — констатировал он.

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Нарышкин напомнил, что на счету Запада — трагедия «арабской весны» и украинского «евромайдана», с последствиями которого миру приходится иметь дело до сих пор. Запад предположил, что таким же образом справится с Россией, но «ничего из этого не получилось и не получится», подчеркнул директор СВР.

В том же интервью он предупредил о возможности новых антироссийских провокаций со стороны Запада. Их действие и продолжительность будут кратковременными, поскольку в современном мире быстро вскрывается любая ложь, добавил Сергей Нарышкин.