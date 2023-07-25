Мир 25 июля 2023, 13:32 Запад беспрецедентно давил на страны Африки перед саммитом с Россией — Песков Песков: страны Запада беспрецедентно давили на страны Африки перед саммитом с Россией

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Многие африканские государства подверглись давлению со стороны западных стран перед саммитом «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Западные представительства пытаются вносить свою толику в эти усилия, чтобы попытаться воспрепятствовать проведению этого саммита, воспрепятствовать представительству африканских государств на этом саммите», — заявил официальный представитель Кремля.

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По словам Пескова, подобное поведение достойно осуждения. Коллективный Запад не позволяет африканским государствам самостоятельно решать, с кем сотрудничать и в каких областях. США и ЕС пытаются «прогнуть» страны Африки и отговорить их лидеров от приезда в Россию на саммит, писал «Царьград».

Ранее президент России Владимир Путин написал статью, в которой отметил, что по итогам саммита «Россия — Африка» будет принята комплексная декларация, а также подписан весомый пакет соглашений и меморандумов.