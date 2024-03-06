Мир 06 марта 2024, 16:22 Запад 34 раза отказал России в выдаче людей по политическим причинам в 2023 году

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В 2023 году иностранные государства по политическим мотивам оказали в 34 запросах Генпрокуратуры России по выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговора. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Он отметил, что Генпрокуратура имеет более 140 межведомственных договоренностей с компетентными органами других стран. Ведомство открыто для сотрудничества с коллегами по всему миру. Но после начала спецоперации страны Евросоюза отказались взаимодействовать с Россией в «угоду международной преступности», подчеркнул Иванов.

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«За 2023 год иностранными государствами отказано в исполнении 66 запросов о правовой помощи, из них 34 по политическим мотивам», — указал представитель Генпрокуратуры.

В том числе в запросе отказали в Болгарии. Власти страны в октябре прошлого года дали отрицательный ответ по уголовному делу о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В качестве причины представители Болгарии заявили, что исполнение запроса якобы может нанести ущерб суверенитету государства.

«За 2023 год иностранными государствами отказано в удовлетворении 114 российских запросов о выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговора», — уточнил Иванов.