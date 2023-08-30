Мир 30 августа 2023, 11:12 Заокеанские организаторы агрессии против Югославии не вынесли уроков — Нарышкин Глава СВР Нарышкин: Запад не вынес нравственных уроков из агрессии в Югославии РИА «Новости»

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Кампания в Югославии не заставила НАТО извлечь уроки, и он снова совершил военные преступления в Ираке, Сирии, Ливии и Афганистане. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил об этом на открытии выставки в Доме РИО. Его процитировал ТАСС.

«Организаторы, заокеанские организаторы этого военного преступления, не вынесли из содеянного никаких нравственных уроков», — сказал он.

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Сергей Нарышкин заявил, что после произошедшего в 1999 году мир еще не раз ужаснулся действиям военных стран НАТО и наемников в Афганистане, Сирии, Ливии и Ираке, а теперь на Украине — бывшей УССР.

В марте состоялась 24-летняя годовщина бомбардировок Югославии странами НАТО. Военные сбросили тысячи бомб, в том числе с обедненным ураном. Доктор исторических наук Юрий Рогулев заявил, что они преследовали интересы Германии, Великобритании и в меньшей степени США.

В 2021 году, до начала спецоперации, бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек Украине судьбу Югославии. Он предупредил, что ее разделят на четыре части.