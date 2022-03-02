Российские военные имели право нанести высокоточный удар по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве. Они занимались информационными атаками. Об этом в эфире «360» заявил политолог Павел Данилин.

«Мы занимаемся демилитаризацией. Если здесь у нас есть военные объекты, а, знаете ли, в Киеве вот эти два объекта — это объекты психологической информационной войны. По ним нанести удар — это обязательно», — сказал политолог.

По его словам, объекты СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве занимались конкретной информационной борьбой, поэтому российские военные нанесли по ним удар. Таким образом, они не смогут вести подрывную деятельность в дальнейшем.

«Вы заметили, что в последнее время вам никто не звонил из так называемой службы безопасности одного из крупнейших российских банков? Все заняты были», — добавил Данилин.

Минобороны РФ ранее заявляло, что по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве нанесут удары высокоточным оружием, чтобы пресечь информационные атаки против России.

В российском оборонном ведомстве призвали покинуть свои дома всех живущих рядом с ретрансляционными узлами в Киеве.

Представитель Минобороны РФ на брифинге 2 марта заявил, что в результате высокоточного удара было выведено из строя аппаратное вещание телевышки в Киеве. При этом разрушений жилых домов не было.