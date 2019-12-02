Замужняя учительница из Южной Африки соблазнила пять учеников. И ей за это ничего не будет

Фиона Виотти с 2013 по 2019 год спала как минимум с пятью своими учениками. Об этом стало известно после заявления 18-летнего ученика об их «интенсивных» сексуальных отношениях. Она преподавала историю и тренировала команду по водному поло в Епархиальном колледже епископов в Кейптауне. Виотти ушла из школы, до того как история всплыла наружу. Ученики, с которыми она спала, были совершеннолетними.

Фиона работала в одной из самых элитных частных школ ЮАР. Она неожиданно подала в отставку в октябре, за несколько дней до того, как все стало известно. С обвинениями в ее сторону выступил 18-летний ученик, пишет Daily Mail.

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Он рассказал, что все началось с их переписки, где она звала его к себе домой в кампус. После этого их отношения стали развиваться. Однако, когда парень захотел расстаться, Фиона этого не позволила. Учительница приставала к нему и хотела, чтобы их роман продолжался. Тогда парень обратился за помощью к родителям. Те пошли к директору и вызвали адвоката.

Один из родителей мальчика сказал: «Вначале он был добровольным участником, но стал жертвой, когда не смог выбраться из этого».

Началось расследование, из которого стало ясно, что Фиона спала со своими учениками не менее шести лет. Ориентировалась она на учеников, достигших совершеннолетия. Связи происходили как до, так и после того, как она вышла замуж за венчурного капиталиста Паво Виотти в 2018 году. Пара начала свои отношения в 2008 году.

Помимо этого по школе и интернету циркулировали видео откровенного характера с Виотти. Она сама их снимала. Следователи не смогли определить, кому изначально они предназначались.

Фиона Виотти нарушила школьный и этический кодексы, установленные Советом педагогов ЮАР, что, вероятно, означает, что она никогда больше не будет преподавать. Тем не менее, она не столкнется с какими-либо дисциплинарными взысканиями со стороны школы, поскольку уже подала в отставку. Но Виотти все еще может столкнуться с гражданскими исками со стороны семей мальчиков, которые пострадали. Хотя утверждается, девушка не нарушила никаких законов.

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Расследование также показало, что нет никаких доказательств того, что кто-либо из должностных лиц школы знал о ее поведении.

С момента выхода скандальных новостей она не давала публичных комментариев, а также отказалась давать комментарии следователям. Говорят, что муж Фионы с ней развелся. Он также отказывается от каких-либо комментариев.

Школа, в которой работала девушка, организовала группу психологов и психиатров доступной для любого мальчика или члена семьи, на которых могли повлиять события, связанные с Виотти.

Отец Фионы также является учителем истории в той же христианской церковной школе и до сих пор продолжает там преподавать. А ее дедушка раньше был директором этого учебного заведения.

Виотти — бывшая модель, в подростковом возрасте была звездой водного поло и появилась на страницах «Sports Illustrated» в 2009 году.

Епархиальный колледж епископа — это частная школа, основанная в 1849 году епископом Робертом Греем для обучения христианским ценностям и воспитания сыновей колонизаторов в Кейптауне. Стоимость обучения в этом году составляет более 1 245 000 рублей.