Премьер-министр Финляндии вышла замуж за футболиста

Церемония прошла 1 августа в официальной резиденции премьера. На свадьбе присутствовали 40 гостей — родные и близкие друзья пары.

Обоим супругам по 34 года, они начали встречаться с 18 лет. В январе 2018 году у Марин и Райкконена родилась дочь Эмма. В декретном отпуске за ребенком находился Райкконен.

«Я счастлива и благодарна за возможность разделить жизнь с человеком, которого люблю. Мы многое увидели и пережили вместе, делились радостями и горестями, поддерживали друг друга в трудные времена», — написала премьер в Instagram.

Санна Марин входит в Социал-демократическую партию Финляндии. Впервые она избралась в парламент 2015 году, в 2019-м вошла в правительство, возглавив министерство транспорта и связи. В декабре того же года стала премьер-министром — короткое время была самым молодым премьером в мире — до назначения в кабмин Австрии 33-летнего Себастьяна Курца.

Марин воспитывалась в однополой семье — ее воспитывала биологическая мать и ее партнерша. Премьер планирует предоставить отцам равный с матерями оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Это должно повысить рождаемость и способствовать гендерному равенству.