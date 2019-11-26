Замруководителя аппарата Белого дома покинет должность

«Дэн Уолш — фантастический член команды, он служил Белому дому и моей администрации с максимальным профессионализмом и честью. Он выполнил большую работу в частном секторе…», — заявил Дональд Трамп.

Американское издание отмечает, что Уолш распределял ресурсы правительства Соединенных Штатов между помощниками президента, направлял сотрудников в зарубежные поездки и отвечал за военный офис Белого дома.

Заместитель руководителя аппарата Белого дома организовал саммит «большой семерки» в Trump National Doral в Майами. Однако Вашингтон раскритиковал такую идею, и встреча лидеров не состоялась.