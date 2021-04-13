Зампредседателя Общественной палаты ДНР объяснил, что послужило точкой невозврата в отношениях с Украиной

Начало военных действий в 2014 году стало точкой невозврата для жителей ДНР и привело к текущей ситуации. Об этом рассказала заместитель председателя Общественной палаты самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Екатерина Мартьянова в разговоре с РИА «Новости».

«Могли ли украинские радикалы, захватившие власть в Киеве в 2014 году, повести себя иначе? Нет, потому что идеология, которая двигала „героев“ Майдана, предполагала уничтожение всего, что связано с Россией», — заявила Мартьянова.

Она также добавила, что Донбасс выразил свое несогласие с данной ситуацией. Именно тогда украинские власти проигнорировали голос русскоязычного населения в регионе и направили оружие на мирных людей. Это, по словам Екатерины Мартьяновой, и стало точкой невозврата, добавили NEWS.ru.