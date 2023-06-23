Мир 23 июня 2023, 09:19 Зампред Совбеза заявил, что Запад пытается поссорить Казахстан и Россию Зампред Совбеза Шевцов: Запад хочет поссорить Казахстан и Россию, поддерживая клевету РИА «Новости»

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Западные страны хотят испортить отношения России и Казахстана. Для этого они занимаются манипуляцией общественного мнения и поддержкой националистических настроений. Такое заявление сделал замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов, сообщил ТАСС.

«На российско-казахстанские отношения стремятся повлиять страны Запада. США и их союзники пытаются подпитывать националистические настроения, распространяют клевету, манипулируют общественным мнением, в том числе через интернет и социальные сети», — сказал он во время российско-казахстанских консультаций по безопасности.

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По его словам, такое поведение западных стран можно рассматривать как бесцеремонное и прямое вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Шевцов напомнил, что отношения России и Казахстана основаны на веках дружбы. Сейчас укрепляются политические, экономические и культурные связи между странами.

Зампред отметил, что англосаксы любят паразитировать на всем мире. Именно поэтому они видят угрозу в развитии сотрудничества между странами СНГ.