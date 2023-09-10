Мир 10 сентября 2023, 11:52 Зампред СБ Медведев допустил повторение теракта в США по аналогии с 11 сентября flickr

Читать 360tv в

Террористы могут в какой-то момент повторить атаку в стиле нападения на башни-близнецы Всемирного торгового центра, но на этот раз с использованием ядерного или биооружия. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«США дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 9 сентября 2001, но с атомной или биологической составляющей», — отметил Медведев.

Реклама

По его словам, США привыкли к вседозволенности, «безоглядной вере в собственную правоту и свою исключительность». При этом американское руководство не учитывает, что из-за подобного отношения к политике у страны могут возникнуть проблемы. Например, одно из государств может нанести ядерный удар по США.

«Или того почище: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран и он примет эмоциональное решение об использовании ОМП», — добавил зампред Совбеза России.

Медведев заключил, что в таком случае США либо понесут серьезные потери, либо перестанут существовать.

«Останется только собирать деньги на новый монумент в районе Ground Zero. В лучшем случае. А в худшем — венки просто опустят на воду», — подытожил он.

Ранее Медведев назвал бизнесмена Илона Маска последним адекватным человеком в Северной Америке. Так зампред Совбеза прокомментировал информацию о том, что предприниматель отключил Украине доступ к спутниковой связи Starlink