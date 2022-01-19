Зампред правительства Словакии призвал Запад отказаться от санкций против России

Министр экономики и заместитель председателя правительства Словакии Рихард Сулик посоветовал странам Запада отказаться от санкций против России. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на издание Pravda.

Политик подчеркнул, что страны должны вести друг с другом свободную торговлю. При этом из-за санкций такой возможности не возникает. Они нанесли ущерб в том числе словацким экспортерам.

Он подчеркнул также, что страна не вернет Крым Украине даже под воздействием санкций. Сулик предложил двигаться в сторону улаживания конфликтных ситуаций.