Зампред комитета по культуре Драпеко раскритиковала идею не пускать россиян в Венсенский замок

Зампред комитета по культуре нижней палаты парламента Елена Драпеко назвала бесполезным предложение запретить россиянам посещать Венсенский замок под Парижем. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Администрация замка объяснила это тем, что внутри хранятся архивы министерства вооруженных сил Франции. Драпеко заявила, что Россия уже давно взяла то, что нужно.

«Поэтому, чего они боятся? Я не понимаю. Дураки они. Я думаю, все, что нам надо из их архивов, мы уже давно взяли», — заявила она.