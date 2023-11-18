Мир 18 ноября 2023, 09:18 Зампред Госдумы объяснил скандальные слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине Зампред ГД Бабаков указал на неоколониализм США после слов Байдена о лидере КНР Mike Lawrence/State Department

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Белый дом продолжил проводить неоколониальную политику, и слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине подтверждают этот факт. Об этом РИА «Новости» сообщил зампред Госдумы Александр Бабаков.

Он связал скандальное заявление Байдена с официальной позицией «всего американского политического истеблишмента». По его мнению, США сделали неоколониализм своей официальной стратегией.

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«Надо понимать, что назвать лидера крупнейшей по населению и по размеру экономики страны мира Си Цзиньпина „диктатором“ — не просто оговорочка немолодого и забывчивого Байдена», — отметил Бабакин.

Зампред ГД добавил, что американское правительство строит торговые отношения с другими государствами, основываясь на силовом преимуществе. Он напомнил, что США вводили жесткие заградительные пошлины в отношении Китая, в том числе в сфере технологий и сельского хозяйства.

«Мы считаем такую риторику в отношении лидера КНР явным проявлением двуличия и недружественных шагов со стороны США», — заключил Бабакин.

Ранее американский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином. После встречи Байден назвал председателя КНР «диктатором».