Зампостпреда США при ООН заявил, что Амрика контролирует оружие, поставляемое на Украину | 360°

Мир 09 сентября 2022, 03:36 Поделиться Telegram

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Viber Зампостпреда США при ООН заявил, что Амрика контролирует оружие, поставляемое на Украину Зампостпреда США при ООН Миллс: Штаты следят за поставляемым Украине оружием Википедия

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Соединенные Штаты Америки следят, чтобы поставляемое на Украину вооружение не стало предметом незаконной утечки. Такое заявление на заседании Совета безопасности ООН заместитель постоянного представителя США при организации Ричард Миллс, его слова привело РИА «Новости».

«Мы следим за тем, чтобы любая помощь обороне Украины была ответственной и не приводила к непредвиденным последствиям. Мы очень серьезно относимся к предотвращению утечки или незаконного распространения оружия, и мы работаем с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность при предоставлении помощи даже в сложных условиях войны», — заявил Миллс.

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Администрация президента Джо Байдена помогала украинским военным готовиться к контрнаступлению в течение последних нескольких месяцев, выполняя конкретные запросы на поставку оружия. Дополнительные боеприпасы и вооружение отправляли в рамках пакетов военной помощи, предоставленных Украине за последние два месяца.

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Бригадный генерал Вооруженных сил США в отставке Марк Арнольд призвал дать Украине оружие для ударов по России. Он предложил снять запрет использования военной помощи для обстрела территории России.

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